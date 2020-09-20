Українки виграли юніорський чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Український дует Ангеліна Хміль - Тетяна Лазаренко завоював золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (гравці до 18 років), який завершився в Юрмалі (Латвія).

У фіналі континентальної першості Хміль і Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18 21:19) обіграли своїх співвітчизниць Анну Чечельницьку і Дар'ю Романюк, яким дісталося "срібло", повідомляє Укрінформ.

У чоловічому фіналі українці Євген Бойко і Владислав Омельчук грають із латвійською парою Крістіанс Фокертос - Карліс Абелітіс.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед гравців до 18 років стартував у турецькому Ізмірі 16 вересня. Україну на цьому турнірі представляють одразу чотири пари - Євген Бойко/Владислав Омельчук, Михайло Меркулов/Кирило Терещенко, Анна Чечельницька/Дар’я Романюк, Ангеліна Хміль/ Тетяна Лазаренко.