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Сербський і румунський клуби встановили рекорд єврокубків, забивши в очному протистоянні по 6 м'ячів

У турнірі було зіграно трилер.

Сербський і румунський клуби встановили рекорд єврокубків, забивши в очному протистоянні по 6 м'ячів
"Стяуа"
Фото: EPA/UPG

В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи в Бачка-Топола однойменний сербський клуб приймав колись грізну "Стяуа".

Команди за 120 хвилин забили 12 м'ячів на двох, але так і не виявили переможця.

Господарі до 14-й хвилині вели вже 2:0, але перший тайм закінчували в меншості і з рахунком 2:1.

На 50-й хвилині румуни зрівняли рахунок (2:2), але через хвилину "Бачка-Топола" відновила статус-кво - 3:2.

Повторно футболісти "Стяуа" зрівняли рахунок в матчі за півгодини до закінчення основного часу зустрічі - 3:3. 

А на 90+2 хвилині вперше вийшли вперед - 3:4.

Але це був ще не кінець. Через 2 хвилини серби примудрилися рахунок зрівняти - 4:4 і перевести матч в овертайми.

У першому екстратаймі серби спочатку позбулися ще одного гравця і залишилися вдев'ятьох.

Потім на останній хвилині тайму господарі пропустили в п'ятий раз - 4:5. Однак за лічені секунди до зміни воріт футболісти "Бачка-Топола" удев'ятьох рахунок зрівняли - 5:5.

У другому екстратаймі гра в догонялки продовжилася. У підсумку, команди обмінялися голами і завершили зустріч з рахунком 6:6.

Відзначимо, що ніколи раніше в історії єврокубків, а це більше 24000 матчів, дві команди в одному матчі не забивали навіть по п'ять голів, а тут по шість.

У серії пенальті футболісти Стяуа реалізували всі свої удари, а удар Михайло Баняца не досяг мети - 4:5 і в наступний раунд вийшли румуни.

Екстратайми і серія пенальті.

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