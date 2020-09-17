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Костюк зізналася, на що витратила призові за US Open-2020

Марта дійшла до 3-го раунду турніру.

Костюк зізналася, на що витратила призові за US Open-2020
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

П'ята ракетка України (№119 WTA) Марта Костюк в ефірі YouTube-каналу ОТДУШІВДУШУ зізналася, скільки заробила за минулий US Open і куди має намір витратити призові.

"З вирахуванням всіх податків - 90 тисяч євро. Я куплю машини татові і сестрі. У мене немає такого, щоб я заробила і думаю куди б витратити. Якщо я витрачаю гроші, то це якісь б'юті-процедури.

А взагалі я планувала купити машину собі - Mercedes. Але я ж душа добра - все іншим, не собі. Усім потрібні машини, всім все потрібно, а мені - нічого. Так, у мене немає машини", - заявила 18-річна киянка.

Нагадаємо, Марта на Відкритому чемпіонаті США дійшла до третього кола, де програла майбутній переможниці турніру Наомі Осаці - 3:6, 7:6 (7-4), 2:6.

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