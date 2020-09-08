Уперше в історії турнірів "Великого шолома" у чвертьфінал вийшли три тенісистки, що стали мамами

У чвертьфінал Відкритого чемпіонату США в жіночому одиночному розряді пробилися відразу три тенісистки, що стали мамами. Таке в історії турнірів "Великого шолома" сталося вперше, повідомляє пресслужба US Open.

Боротьбу за титул продовжують американка Серена Вільямз, яка обіграла в 1/8 фіналу грекиню Марію Саккарі - 6:3, 6:7 (6-8), 6:3, болгарка Цвєтана Піронкова, яка перемогла француженку Алізе Корне - 6:4, 6:7 (5-7), 6:3 – і представниця Білорусі Вікторія Азаренко, яка змусила зачохлити ракетку чешку Кароліну Мухову - 5:7, 6:1, 6:4.

Додамо, що Вільямз і Азаренко вже грали у фіналі US Open 2012 і 2013 років.

Фото: USTA Вікторія Азаренко

А Піронкова не грала до цих змагань понад три роки.

Фото: USTA Цвєтана Піронкова

Нагадаємо, Вільямз народила доньку Олімпію, Піронкова - сина Олександра, а Азаренко - також сина Лео.

За право виходу в півфінал посперечаються дві мами: Вільямз і Піронкова, а Азаренко зіграє з бельгійкою Елісе Мертенс.