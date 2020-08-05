Надаль відмовився від участі в US Open-2020, остерігаючись коронавірусу

Відкритий чемпіонат США стартує вже в останній день літа. Один із чотирьох турнірів "Великого шолома" пройде без глядачів на трибунах через пандемію COVID-19.

Однак на US Open-2020 ми не побачимо другої ракетки світу Рафаеля Надаля, який оголосив, що не братиме участі в турнірі. За його словами, коронавірус усе ще не взято під контроль.

"Після довгих роздумів я вирішив не виступати на US Open. У всьому світі дуже складна ситуація з COVID-19, кількість заражень збільшується, і коронавірус усе ще не взято під контроль. Скорочений календар цього року просто варварський", - написав Надаль у твіттері.

"Це рішення, якого я не хотів приймати. Але я пішов за своїми почуттями. Поки що я відмовляюся від подорожей", - категорично заявив Рафаель.

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Раніше через аналогічні побоювання з приводу коронавірусу відмовилися виступати на US Open перша ракетка світу Ешлі Барті і китаянка Ван Цян.

Також не зіграють Роджер Федерер, Гаель Монфіс, Фабіо Фоньїні, Стен Ваврінка, Нік Кірьос, Жо-Вілфрід Тсонга, Люка Пуй і П'єр-Юг Ербер.

Нагадаємо, на US Open-2020 не буде кваліфікації. Найменш рейтинговий тенісист, який отримав путівку в основну сітку - 127-й номер в АТР Суміта Нагано з Індії.

Лише в останній момент вирішила брати участь у турнірі перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 5).

Усього на US Open заявилося п'ятеро українок, Крім Еліни - це Даяна Ястремська (WTA 25) і три Катерини: Бондаренко (WTA 85), Козлова (WTA 89) і Завацька (WTA 105).