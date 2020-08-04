Конфронтація зі столичними фанами забезпечена: "Шахтар" хоче повністю переїхати до Києва

"Шахтар" у наступному сезоні не має наміру проводити матчі в Харкові, на ОСК "Металіст", стверджує футбольний журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик LIVE".

"У мене є інформація, що "Шахтар" розглядає можливість повністю переїхати в Києві хоча б на один сезон.

Бо невідомо, коли буде повноцінне повернення вболівальників на трибуни. Жити в Києві і їздити грати за порожніх трибун у Харкові немає сенсу", - зауважив Циганик.

Нагадаємо, після карантину "Шахтар" провів усі свої домашні матчі в Києві, на НСК "Олімпійський".