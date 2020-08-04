СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
ГоловнаСпорт

Конфронтація зі столичними фанами забезпечена: "Шахтар" хоче повністю переїхати до Києва

Проєкт має суто фінансове підґрунтя.

Конфронтація зі столичними фанами забезпечена: "Шахтар" хоче повністю переїхати до Києва
"Шахтар"
Фото: shakhtar.com

"Шахтар" у наступному сезоні не має наміру проводити матчі в Харкові, на ОСК "Металіст", стверджує футбольний журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик LIVE".

"У мене є інформація, що "Шахтар" розглядає можливість повністю переїхати в Києві хоча б на один сезон.

Бо невідомо, коли буде повноцінне повернення вболівальників на трибуни. Жити в Києві і їздити грати за порожніх трибун у Харкові немає сенсу", - зауважив Циганик.

Нагадаємо, після карантину "Шахтар" провів усі свої домашні матчі в Києві, на НСК "Олімпійський".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також