Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"

Алексіс Санчес став гравцем Nerazzurri на постійних засадах.

Алексіс не може бути не задоволеним

Міланський "Інтер" здійснив трансфер форварда "Манчестера Юнайтед" Алексіса Санчеса, повідомляє Gianlucadimarzio.com. Угода розрахована на три роки.

Перехід чилійця обійшовся "нерадзурі" абсолютно безкоштовно, оскільки 31-річний Алексіс домовився з МЮ про безкоштовне розірвання контракту й отримав статус вільного агента.

В "Інтері" Санчес буде заробляти 7 млн євро на рік.

Спочатку "Манчестер Юнайтед" мав намір заробити на переході Алексіса не менш ніж 20 млн євро.

На рішення клубу з "Олд Траффорд" безкоштовно позбутися Санчеса вплинула висока зарплата чилійця, яка сягає до 400 тис. фунтів на тиждень, включаючи бонуси.

Гравцем МЮ Санчес став на початку 2018 року, перейшовши з "Арсеналу". У складі "червоних дияволів" форвард забив лише 5 м'ячів у 45 матчах.

Минулий сезон Санчес відіграв в "Інтері" на правах оренди. У 29 матчах у чорно-синій формі чилієць забив 4 м'ячі і віддав 10 результативних передач.

Додамо, що в складі "Інтера" Алексіс возз'єднається вже на постійних засадах зі своїми колишніми партнерами по "МанЮнайтед" - Ешлі Янгом і Ромелу Лукаку.

У чемпіонаті Італії "Інтер" фінішував на другому місці, поступившись "Ювентусу" на одне очко. Уже завтра команда Антоніо Конте зіграє з "Хетафе" в 1/8 фіналу Ліги Європи.