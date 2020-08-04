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Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"

Алексіс Санчес став гравцем Nerazzurri на постійних засадах.

Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Алексіс не може бути не задоволеним
Фото: EPA/UPG

Міланський "Інтер" здійснив трансфер форварда "Манчестера Юнайтед" Алексіса Санчеса, повідомляє Gianlucadimarzio.com. Угода розрахована на три роки.

Перехід чилійця обійшовся "нерадзурі" абсолютно безкоштовно, оскільки 31-річний Алексіс домовився з МЮ про безкоштовне розірвання контракту й отримав статус вільного агента.

В "Інтері" Санчес буде заробляти 7 млн євро на рік.

Спочатку "Манчестер Юнайтед" мав намір заробити на переході Алексіса не менш ніж 20 млн євро.

На рішення клубу з "Олд Траффорд" безкоштовно позбутися Санчеса вплинула висока зарплата чилійця, яка сягає до 400 тис. фунтів на тиждень, включаючи бонуси.

Гравцем МЮ Санчес став на початку 2018 року, перейшовши з "Арсеналу". У складі "червоних дияволів" форвард забив лише 5 м'ячів у 45 матчах.

Минулий сезон Санчес відіграв в "Інтері" на правах оренди. У 29 матчах у чорно-синій формі чилієць забив 4 м'ячі і віддав 10 результативних передач.

Додамо, що в складі "Інтера" Алексіс возз'єднається вже на постійних засадах зі своїми колишніми партнерами по "МанЮнайтед" - Ешлі Янгом і Ромелу Лукаку.

У чемпіонаті Італії "Інтер" фінішував на другому місці, поступившись "Ювентусу" на одне очко. Уже завтра команда Антоніо Конте зіграє з "Хетафе" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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