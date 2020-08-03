Гамільтон побив рекорд Сенни у Формулі-1

Напередодні Льюїс Гамільтон на "Мерседесі" виграв божевільну гонку Гран-прі Великобританії в Сільверстоуні.
Британець стартував із поул-позишн і за весь етап жодного разу не поступився першим місцем.
Таке в кар'єрі Гамільтона сталося вже удвадцяте - і він обійшов за цим показником легендарного бразильця Айртона Сенну.
Топ-5 гонщиків за кількістю гран-прі на позиції постійного лідера:
- 1. Гамільтон - 20
- 2. Сенна - 19
- 3. Феттель - 15
- 4. Джим Кларк - 13
- 5-6. Джекі Стюарт - 11
- 5-6. Міхаель Шумахер - 11
Крім того, для Гамільтона це була сьома перемога у Великій Британії, він став рекордсменом за перемогами на домашніх Гран-прі.
На одну перемогу менше на домашньому автодромі має Алан Прост, який 6 разів вигравав Гран-прі Франції.