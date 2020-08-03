Гамільтон побив рекорд Сенни у Формулі-1

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

Напередодні Льюїс Гамільтон на "Мерседесі" виграв божевільну гонку Гран-прі Великобританії в Сільверстоуні.

Британець стартував із поул-позишн і за весь етап жодного разу не поступився першим місцем.

Таке в кар'єрі Гамільтона сталося вже удвадцяте - і він обійшов за цим показником легендарного бразильця Айртона Сенну.

Топ-5 гонщиків за кількістю гран-прі на позиції постійного лідера:

1. Гамільтон - 20

2. Сенна - 19

3. Феттель - 15

4. Джим Кларк - 13

5-6. Джекі Стюарт - 11

5-6. Міхаель Шумахер - 11

Крім того, для Гамільтона це була сьома перемога у Великій Британії, він став рекордсменом за перемогами на домашніх Гран-прі.

На одну перемогу менше на домашньому автодромі має Алан Прост, який 6 разів вигравав Гран-прі Франції.