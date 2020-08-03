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У матчі "Челсі" - "Арсенал" на "Уемблі" визначився володар Кубка Англії

"Каноніри" виявилися сильнішими.

&quot;Арсенал&quot;
Фото: EPA/UPG
"Арсенал"

У присутності всього 400 глядачів на головній спортивній арені Великобританії - "Уемблі" відбувся фінал Кубка Англії.

У своєрідному лондонському дербі між "Арсеналом" і "Челсі" сильнішими виявилися футболісти "Арсеналу" - 2:1.

Хоча перша половина першого тайму була повністю за "пенсіонерами". Вони і гол швидкий забили (Крістіан Пулішіч), і володіли ініціативою.

І взагалі, складно було зрозуміти, яким чином і коли підопічні Мікеля Артети збираються повертатися в гру. Дії футболістів "Арсеналу" виглядали інертними.

Однак в їх складі знайшовся один воїн, який перевернув хід поєдинку - це П'єр-Емерік Обамеянг.

Спочатку габонец заробив на собі пенальті, який сам же і реалізував на 28-й хвилині - 1:1.

А в середині другої половини зустрічі легко обіграв в чужій штрафній, що розташувався на прямих ногах Курта Зума і добув для "канонірів" 14-й кубок Англії в історії клубу.

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