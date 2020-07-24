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Лемпард обматюкав Клоппа під час матчу "Ліверпуль" - "Челсі"

Спірний епізод викликав масу емоцій у обох наставників.

Лемпард обматюкав Клоппа під час матчу "Ліверпуль" - "Челсі"
Френк Лемпард і Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Після перемоги на "Енфілді" над Челсі (5:3) футболістам "Ліверпуля" офіційно був вручений кубок Англійської прем'єр-ліги за перемогу в чемпіонаті.

Крім восьми забитих голів глядачів потішив і епізод, який трапився наприкінці першого тайму між наставниками команд.

В одному з ігрових моментів гравець гостей Матео Ковачич сфолив на форварді мерсисайдців Садіо Мане. Френку Лемпарду здалося, що порушення не було, а сенегалець симулював. Френк спробував донести своє бачення до четвертого судді.

"Який фол? Там немає фолу!", - звернувся наставник "Челсі".

Заклик Лемпарда не міг не почути Клопп, який попросив головного тренера "Челсі" заспокоїтися, але це лише розлютило Френка.

"Я тебе взагалі не питав, заткни пельку!", - почув Юрген в свою адресу.

Після цього почався вже "активний діалог", який закінчився словами Лемпарда: "Та пішов ти! Ти виграв тільки один титул. Відвали від мене".

Відзначимо, що саме після призначення штрафного удару на Мане Трент-Олександр Арнольд подвоїв перевагу мерсисайдців.

Трент-Александр-Арнольд виконує штрафний
Фото: EPA/UPG
Трент-Александр-Арнольд виконує штрафний

Так що, Лемпард першим відчув всю драматургію ситуації.

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