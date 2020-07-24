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Англійська прем'єр-ліга визначила гравця року

Ним став Джордан Гендерсон.

Джордан Гендерсон
Фото: EPA/UPG
Джордан Гендерсон

Асоціація футбольних журналістів Англії (FWA) визнала Джордана Гендерсона найкращим гравцем року в Англійській прем'єр-лізі.

Крім капітана "Ліверпуля", на нагороду були номіновані його партнери по команді Вірджил ван Дейк і Садіо Мане, а також представники Манчестера: з блакитної частини міста - Кевін Де Брюйне і червоної - Маркус Рашфорд.

30-річний Гендерсон виступає за "Ліверпуль" з 2011 року. До переїзду на "Енфілд" він грав за "Сандерленд" і "Ковентрі Сіті".

У поточному сезоні на рахунку Джордана 40 матчів у всіх турнірах за "червоних", в яких він забив 4 голи і зробив 5 асистів.

"Ліверпуль" уперше у своїй історії виграв АПЛ.

Востаннє "червоні" вигравали чемпіонат Англії 30 років тому.

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