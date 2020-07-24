Поки "Ліверпулю" вручали кубок Англійської прем'єр-ліги, будинок півзахисника команди пограбували

У попередні роки зловмисники навідувалися до Садіо Мане, Деяна Ловрена, Роберто Фірміно, Хосе Рейну, Даніеля Аггера і Єжи Дудека.

Фото: EPA/UPG Три богатирі бразильські (зліва направо) - Роберто Фірміно, Аліссон Бекер і Фабіньо

Поки хавбек "Ліверпуля" Фабіньо разом з товаришами по команді святкували на "Енфілді" перше чемпіонство "червоних" в Англійській прем'єр-лізі, в його будинок навідалися грабіжники і гарненько там попрацювали, повідомляє fapl.ru з посиланням на Liverpool Echo.

Нагадаємо, після матчу 37-го туру з "Челсі" (5:3) на "Енфілді" відбулася довгоочікувана церемонія нагородження.

Отримуючи золоту медаль і піднімаючи над головою кубок АПЛ, бразилець ще не знав, що до нього додому навідалися непрохані гості.

Оскільки "Ліверпуль" отримав спеціальний дозвіл, щоб сім'ї гравців були присутні на стадіоні, будинок 26-річного Фабіньо залишався порожній.

У результаті Фабіньо позбувся низки цінних речей. Украли й Audi RS6 сірого кольору, але пізніше поліція виявила автомобіль у Вігані, передмісті Манчестера.

Додамо, що оселі гравців "Ліверпуля" особливо популярні серед грабіжників. У попередні роки зловмисники навідувалися до Садіо Мане, Деяна Ловрена, Роберто Фірміно, Хосе Рейну, Даніеля Аггера і Єжи Дудека.