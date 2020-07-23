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Ультрас "Динамо" анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером команди

Керівництво клубу швидко знайшло заміну Олексію Михайличенку.

Ультрас "Динамо" анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером команди
Ультрас "Динамо"
Фото: facebook.comwbc.kyiv

Ультрас "Динамо" анонсували акції протесту проти призначення Мірчі Луческу головним тренером "біло-синіх", йдеться в Telegram "Ультрас Динамо".

При цьому фани "Динамо" закликали співробітників клубу написати заяву на звільнення.

"Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило всі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу "Динамо" - це плювок у вічі всім уболівальникам "Динамо", і Суркіси мали б усвідомлювати наслідки.

На цей момент ми звертаємося до всіх працівників "Динамо" Київ, у яких залишилась хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається в нинішній ситуації - написати заяву на звільнення. А всіх уболівальників, кому болить за "Динамо" так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти - акції протесту не змусять себе довго чекати", - написано в заяві. 

Сьогодні було офіційно оголошено про призначення екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо". Угоду з румунським фахівцем підписано на два роки з опцією продовження на рік.

Нагадаємо, що 74-річний Луческу з 2004 по 2016 рік очолював "Шахтар", з яким виграв 22 трофеї, в тому числі Кубок УЄФА. Також фахівець тренував санкт-петербурзький "Зеніт".

Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку він покинув у лютому 2019 року.

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