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"Ювентус" не зміг достроково оформити "скудето"

Підніжку туринцям поставили футболісти "Удінезе".

Пауло Дібала розчарований
Фото: EPA/UPG
Пауло Дібала розчарований

У рамках 35-го туру Серії А "Ювентус", виступаючи в Удіне, міг офіційно вдев'яте поспіль оформити звання чемпіона країни.

Однак підопічні Мауріціо Саррі сенсаційно програли скромному "Удінезе" (1:2) і залишили "Аталанті", "Інтеру" і "Лаціо", котрі відстають від "Старої синьйори" на 6, 7 і 8 очок відповідно, шанс обійти туринців.

Хоча в перші 45 хвилин все складалося добре для гостей. Рахунок у матчі відкрив захисник "Ювентуса" Маттейс Де Лігт. Голландець вразив ворота суперника здалеку.

У дебюті другого тайму господарі відновили статус-кво. А на 90+2 хвилині вдруге засмутили гостей.

У підсумковому поєдинку 36-го туру "Ювентус" приймає "Сампдорію". Матч відбудеться в неділю, 26 липня. Судячи з усього, туринці вирішили відсвяткувати своє чергове чемпіонство на рідному "Альянц Стедіум". Для цього їм необхідно в цьому матчі забити генуезцям на один м'яч більше.

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