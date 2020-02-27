Накануне двумя матчами – "Реал" – "Манчестер Сити" и "Лион" – "Ювентус" завершился первый раунд стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Для "Ювентуса" неожиданно выезд во французский исторический регион Рона – Альпы оказался провальным – "Старая синьора" уступила 0:1.
Примечательно, что решающий гол подопечные Маурицио Сарри пропустили, когда играли в численном меньшинстве.
В первом тайме поединка центральный защитник Маттейс де Лигт столкнулся с партнером по команде Алексом Сандро. У голландца сразу же открылась на голове рана, из-за чего он покинул поле.
Highlights матча "Лион" - "Ювентус" - на сайте официального вещателя ЛЧ.