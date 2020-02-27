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Пока окровавленному защитнику "Ювентуса" оказывали помощь, "Лион" забил единственный гол в матче Лиги Чемпионов

Маттейс де Лигт столкнулся с партнером по команде.

Пока окровавленному защитнику "Ювентуса" оказывали помощь, "Лион" забил единственный гол в матче Лиги Чемпионов
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Накануне двумя матчами – "Реал" – "Манчестер Сити" и "Лион" – "Ювентус" завершился первый раунд стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Для "Ювентуса" неожиданно выезд во французский исторический регион Рона – Альпы оказался провальным – "Старая синьора" уступила 0:1.

Примечательно, что решающий гол подопечные Маурицио Сарри пропустили, когда играли в численном меньшинстве.

В первом тайме поединка центральный защитник Маттейс де Лигт столкнулся с партнером по команде Алексом Сандро. У голландца сразу же открылась на голове рана, из-за чего он покинул поле.

Фото: скриншот
Маттейс де Лигт
Фото: скриншот
Маттейс де Лигт
После перевязки футболист продолжил игру.
Фото: EPA/UPG
Добавим, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду провел первый безголевой матч в 2020-м году - до встречи с "Лионом", Криштиану забивал в каждой встрече нового года.

Highlights матча "Лион" - "Ювентус" - на сайте официального вещателя ЛЧ.

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