Фьюри готов заплатить Уайлдеру, чтобы тот отказался от права реванша, - промоутер

Со-промоутер британского новоиспеченного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что команда "Цыганского короля" готова откупиться от реванша с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Уоррен предпочитает организовать своему подопечному бой с чемпионом WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

"Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но в контракте есть пункт о реванше. Надо выполнять условия, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Если Деонтей согласится, мы могли бы заплатить ему, чтобы отложить реванш. Выбор остается за Уайлдером.

Это было бы выгодное предложение для Уайлдера. Но я говорил с его менеджером, и Деонтей убежден, что может побить и нокаутировать Тайсона. Я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри остановит Уайлдера. Если Деонтей будет настаивать на рематче, мы займемся этим боем.

Я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года. Так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому", - цитирует Уоррена fightnews.info.