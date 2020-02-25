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Фьюри могут лишить всего многомиллионного гонорара за бой с Уайлдером

Лишиться 33-х млн долларов вряд ли входит в планы Тайсона.

Тайсон Фьюри на королевском троне
Фото: EPA/UPG
Тайсон Фьюри на королевском троне

Новоиспеченного "короля" по версии WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри могут лишить гонорара за странную и глупую выходку в реванше против Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает промоутер Рик Мириджиан.

"Ходят слухи, что Атлетическая комиссия штата Невада решила удержать весь 33-миллионный гонорар Фьюри за то, что он "слизывал и пробовал на вкус" кровь Уайлдера в реванше", - написал промоутер в своем Twitter.

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг.

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