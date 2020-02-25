Фото: EPA/UPG Тайсон Фьюри на королевском троне

Новоиспеченного "короля" по версии WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри могут лишить гонорара за странную и глупую выходку в реванше против Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает промоутер Рик Мириджиан.

"Ходят слухи, что Атлетическая комиссия штата Невада решила удержать весь 33-миллионный гонорар Фьюри за то, что он "слизывал и пробовал на вкус" кровь Уайлдера в реванше", - написал промоутер в своем Twitter.

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг.