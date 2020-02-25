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Вдова Коби Брайанта подала в суд на компанию - владельца вертолета, на котором разбился баскетболист

Пилот неправильно оценил условия и не имел права совершать полет, считает Ванесса.

Вдова Коби Брайанта подала в суд на компанию - владельца вертолета, на котором разбился баскетболист
Ванесса и Коби Брайант
Фото: EPA/UPG

Вдова Коби Брайанта Ванесса подала в суд на компанию - владельца вертолета, на котором разбился легендарный баскетболист, сообщает ESPN.

В иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что пилот был небрежен, выполняя полет в тяжелых погодных условиях и обязан был прекратить рейс. Пилот проявил халатность по восьми разным пунктам безопасности, указано в иске.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла поминальная церемония, посвященная Брайанту и его дочери Джанны. В память о легендарном баскетболисте выступили Майкл Джордан, Шакил О’Нил и другие известные личности.

Напомним, Брайант погиб в результате крушения вертолета Sikorsky S-76. Вместе с баскетболистом на борту находились 9 человек, включая его 13-летнюю дочь Джанну.

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