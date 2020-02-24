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Украина заняла 8-е общекомандное место на ЧМ по биатлону

В копилке украинцев одна медаль.

Украина заняла 8-е общекомандное место на ЧМ по биатлону

Накануне в итальянском Антхольц-Антерсельве завершился чемпионат мира по биатлону, на котором сборная Украины завоевала одну медаль – "бронза" досталась женщинам в эстафете 4х6 км.

По итогам турнира украинцы в общекомандном первенстве поделили 8-10 места с национальными командами Швеции и Австрии.

А победили норвежцы, у которых 11 наград, из которых 6 – высшей пробы. Отметим, что лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Бё стал первым биатлонистом, который завоевал шесть медалей на одном ЧМ.

26-летний Йоханнес теперь имеет 10 золотых медалей мировых первенств, столько же у его брата Тарьей. 

Второе место заняли французы, на третьем – хозяева чемпионата – итальянцы.

Медальный зачет:

              Страна            Всего

  1. Норвегия 6/3/2 11
  2. Франция 3/2/3 8
  3. Италия 2/2/0 4
  4. Россия 1/0/1 2
  5. Германия 0/4/1 5
  6. США 0/1/0 1
  7. Чехия 0/0/2 2
  • 8-10 УКРАИНА 0/0/1 1
  • 8-10 Швеция 0/0/1 1
  • 8-10 Австрия 0/0/1 1
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