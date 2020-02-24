Фото: twitter.com/DelrayBeachOpen "Давид" и Голиаф" - Йосихито Нисиока и Райлли Опелка

54-я ракетка мира Райлли Опелка стал чемпионом хардового турнира серии ATP 250 в американском Делрей-Бич, в финале переиграв японца Есихито Нисиоку, занимающего 63-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:5, 4:6 (4-7), 6:2.

Матч продолжался 2 часа 11 минут.

22-летний Опелка, рост которого составляет 211 см, а вес - за один центнер, в свое время стал победителем юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде.

Для американца - это второй выигранный в карьере турнир ATP. В 2019 году ему также покорились соревнования на американском харде в Нью-Йорке.

Благодаря успеху в Делрей-Бич с новой недели Опелка станет 39-й ракеткой мира.