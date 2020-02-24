Чемпионат Италии по футболу могут приостановить из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.

"Я сомневаюсь, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы возобновить спортивные матчи и соревнования. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее.

Посмотрим, как поведет себя инфекция. Мы держим руку на пульсе и в ближайшее время решим, безопасно ли проводить футбольные матчи", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, в настоящий момент в Италии подтверждено более 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что руководство страны из-за коронавируса уже перенесло ряд футбольных матчей, и не только в Серии А.

Миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли из-за коронавируса.