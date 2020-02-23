Самый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжки

После фиаско "Реала" в матче Примеры против "Леванте" (0:1), "Королевский клуб" ждало еще одно неприятное известие.

Углубленное медицинское обследование Эдена Азара выявило у плеймейкера "бланкос" перелом, из-за чего самый дрогой игрок в истории "Реала" пропустит оба матча против "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт мадридцев.

"После углубленного обследования, проведенного медицинским штабом "Реала" сегодня, у игрока был диагностирован перелом в дистальном отделе малоберцовой кости", - гласит заявление "Королевского клуба".

29-летний бельгиец, едва вернувшийся после трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки, вновь угодил в лазарет.

В Мадриде не уточняют, как долго будет отсутствовать Азар, однако The Guardian оценивает срок восстановления Эдена в два месяца.

Ответный матч на "Этихад" 17 марта виделся первой возможностью для Азара вернуться в Англию с момента, как он отправился из "Челси" в "Реал" прошлым летом.

Однако теперь Эден пропустит эту игру, как и первую встречу "Реала" и "Сити" в ближайшую среду на "Бернабеу".

Напомним, Азар обошелся "Реалу" в 110 млн евро, а за счет бонусов и дополнительных выплат сумма сделки может вырасти до 140 млн евро.