19-летний тинейджер признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назван лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Дубль 19-летнего норвежца позволил "шмелям" одержать минимальную победу над "Пари Сен-Жермен" (2:1) в первом матче 1/8 финала.

Всего на счету Холанда, который только в январе перешел из РБ "Зальцбург", 11 голов во всех турнирах за немецкий клуб.

Напомним, Эрлинг стал первым в истории футболистом, вышедшим в одном розыгрыше ЛЧ в составе двух разных клубов. До этого сезона в турнире действовал запрет на выступления более чем за одну команду.