Поединок с "Бенфикой" в Харькове завершился со счетом 2:1.

Донецкий "Шахтер" в Харькове добился минимальной победы над португальской "Бенфикой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА - 2:1.

Все голы были забиты после перерыва.

На 56-й минуте счет в этой встрече открыл бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик - 1:0.

Спустя 10 минут гости заработали пенальти, который четко реализовал Луиш Пицци - 1:1.

Гости воодушевились, но ровно до того момента, когда на 72-й минуте Виктор Коваленко забил второй гол хозяев, который в итоге и принес "Шахтеру" победу - 2:1.

Ответный матч команды сыграют через неделю в Лиссабоне.

Обновление. Обзор поединка "Шахтер" - "Бенфика" - на сайте официального вещателя Лиги Европы.