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Главный тренер "Лейпцига" установил рекорд Лиги Чемпионов

Юлиан Нагельсман вошел в историю турнира.

Юлиан Нагельсманн
Фото: EPA/UPG
Юлиан Нагельсманн

Накануне РБ "Лейпциг" на выезде нанес поражение "Тоттенхэму" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн установил рекорд турнира – немецкий специалист стал самым молодом наставником в истории, который выигрывал матч плей-офф самого престижного клубного еврокубка.

На момент игры Юлиану "стукнуло" 32 года и 211 дней.

Примечательно, что когда главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выиграл с "Порту" свою первую Лигу Чемпионов Нагельсманну было всего 16 лет.

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