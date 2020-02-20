Главный тренер "Лейпцига" установил рекорд Лиги Чемпионов

Фото: EPA/UPG Юлиан Нагельсманн

Накануне РБ "Лейпциг" на выезде нанес поражение "Тоттенхэму" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн установил рекорд турнира – немецкий специалист стал самым молодом наставником в истории, который выигрывал матч плей-офф самого престижного клубного еврокубка.

На момент игры Юлиану "стукнуло" 32 года и 211 дней.

Примечательно, что когда главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выиграл с "Порту" свою первую Лигу Чемпионов Нагельсманну было всего 16 лет.