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Во время гонки на чемпионате мира по биатлону на огневой рубеж за мишенями вышел человек

Инцидент обескуражил несколько участниц.

Фото: nrk.no

Во время женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце случился жуткий инцидент.

В то время, когда несколько биатлонисток находились на огневом рубеже, на холм за стрельбищем, нарушив правила безопасности, вышел человек. К счастью, он не пострадал, сообщает NRK.

"Я как раз собиралась стрелять, когда это случилось. Конечно, мы вряд ли станем стрелять настолько выше цели, но все равно такого быть не должно. Надеюсь, что там установлен знак, запрещающий проход", - заявила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

"Это нехорошо. Существуют правила поведения на объекте. В этой зоне не должно быть никого. Это очень опасно. Этот человек мог пострадать. Представляете, что почувствовала бы спортсменка? Это было бы ужасно", - вторит Ингрид тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Напомним, индивидуальную гонку на 10 км с четырьмя огневыми рубежами выиграла итальянка Доротея Вирер.

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