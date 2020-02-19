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"Динамо" потребовало от УАФ объяснений из-за решения по матчу с "Ворсклой"

Между организациями существует ряд коллизий.

"Динамо" потребовало от УАФ объяснений из-за решения по матчу с "Ворсклой"

Киевское "Динамо" на официальном сайте опубликовало письмо в адрес Украинской ассоциации футбола (УАФ), в котором потребовало разъяснений о решении руководящего органа допустить на матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" – "Ворскла" исключительно детей из спортивных школ в возрасте до 14 лет, не затрагивая общеобразовательные учебные заведения.

В свою очередь, "Динамо" намерено воспользоваться регламентом соревнований, в котором упоминается, что матч с "Ворсклой" (который должен пройти при пустых трибунах) имеют право посетить "дети в возрасте до 14 лет из школ и/или футбольных академий".

"Обращаю ваше внимание, что УАФ до сих пор не разработан механизм реализации требований пункта "е" ст. 26 Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности.

В соответствии с указанной нормой, считаем необходимым получить официальное объяснение, по какой причине Комитетом ограничено права учеников и педагогов общеобразовательных школ Киева, хотя в Регламенте четко указано право посещения матча учениками школ и/или футбольных академий", - говорится в письме, подписанном вице-президентом клуба Андреем Мадзяновским.

Клуб также обратил внимание на другой пункт письма УАФ, согласно которому "Динамо" обязали предоставить списки детей и сопровождающих их лиц.

"Отдельно прошу разъяснить требование Комитета получить в распоряжение личные данные детей и педагогов, что противоречит норме ч. 2 ст. 184-2 Кодекса про административные правонарушения Украины".

Напомним, матч с "Ворсклой" киевский клуб обязан проводить при закрытых трибунах из-за расистского скандала, спровоцированного действиями фанатов на выездном матче с "Шахтером" в ноябре 2019 года.

Матч "Динамо" – "Ворскла" состоится в субботу, 22 февраля. Начало матча - в 17:00.

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