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Действующий победитель Лиги Чемпионов стартовал в плей-офф с поражения в Мадриде

"Ливерпуль" проиграл "Атлетико".

Действующий победитель Лиги Чемпионов стартовал в плей-офф с поражения в Мадриде
"Атлетико"
Фото: EPA/UPG

После зимней паузы возобновились игры Лиги Чемпионов.

В рамках 1/8 финала в Мадриде на счастливом для себя стадионе "Ванда Метрополитано" действующий обладатель титула – "Ливерпуль" встречался с "Атлетико".

Всё решил единственный гол хавбека хозяев Сауля Ньигеса, переигравшего Алиссона Бекера в ближнем бою на 4-й минуте – 1:0.

В дальнейшем кубковые бойцы Диего Симеоне сумели отстоять достояние. 

Жесткие тиски футболистов "Атлетико" не позволили "красным" сделать ни одного удара в створ ворот за весь матч – удивительный показатель, как для настоящего "Ливерпуля".

Перед ответным поединком шансы "матрасников" выглядят, если и не предпочтительней "Ливерпуля", то очень высоко.

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