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Ломаченко огласил официальную дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Предпоследний день весны для кого-то окажется счастливым.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Фото: instagram.com/lomus_official
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) назвал официальную дату объединительного боя против обладателя титула IBF,американского боксера гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) – 30 мая.

Поединок состоится в Нью-Йорке.

В совместном аккаунте Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Lomus в Instagram появился ролик с нарезками поединков боксеров.

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