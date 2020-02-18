Ломаченко огласил официальную дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) назвал официальную дату объединительного боя против обладателя титула IBF,американского боксера гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) – 30 мая.
Поединок состоится в Нью-Йорке.
В совместном аккаунте Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Lomus в Instagram появился ролик с нарезками поединков боксеров.
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Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial