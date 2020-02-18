Понедельник был несчастливым днем для "пенсионеров".

В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед" и уступил 0:2.

В каждом из таймов голы забили Антони Марсиаль и Гарри Магуайр.

Огненный матч был отмечен двумя отмененным голам "Челси" – в обоих случаях VAR принял сторону гостей.

После поражения "Челси" и после решения УЕФА дисквалифицировать "Манчестер Сити", неимоверно закрутилась интрига в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

Идущий четвертыми в турнирной таблице "Челси" опережает, занимающий 9-е место "Эвертон" всего на 5 очков.

А между ними расположились "Тоттенхэм", "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".

Не потерял шансы вклиниться в эту ситуацию и "Арсенал".

Борьба будет жаркой.