В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед" и уступил 0:2.
В каждом из таймов голы забили Антони Марсиаль и Гарри Магуайр.
Огненный матч был отмечен двумя отмененным голам "Челси" – в обоих случаях VAR принял сторону гостей.
После поражения "Челси" и после решения УЕФА дисквалифицировать "Манчестер Сити", неимоверно закрутилась интрига в борьбе за зону Лиги Чемпионов.
Идущий четвертыми в турнирной таблице "Челси" опережает, занимающий 9-е место "Эвертон" всего на 5 очков.
А между ними расположились "Тоттенхэм", "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".
Не потерял шансы вклиниться в эту ситуацию и "Арсенал".
Борьба будет жаркой.