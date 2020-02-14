"Манчестер Сити" на два сезона исключен из еврокубков

Александр Зинченко на 2 года может остаться без Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" исключен на 2 следующих сезона (2020/21 и 2021/22) от участия в еврокубках.

Такое решение приняла независимая Судебная палата органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) после длительного расследования.

Также на клуб наложен штраф в размере 30 млн евро, сообщается на официальном сайте организации.

Санкции наложены после того, как было установлено, что клуб нарушил правила лицензирования, а также финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах, предоставленных между 2012 и 2016 годами.

Также "горожане" ввели в заблуждение УЕФА и не сотрудничали с представителями Судебной палаты в расследовании дела.

Соответствующее решение Судебной палаты "Манчестер Сити" может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если клуб воспользуется этим, то полный текст решения Судебной палаты не будет публиковаться до окончательного решения CAS.

Также на данном этапе в УЕФА отметили, что отказывают от комментариев.