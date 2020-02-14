За день чемпионат Европы по борьбе принес Украине 4 медали

Все медали на счету нашей женской команды.

Прошедший соревновательный день римского чемпионата Европы-2020 по борьбе привнес в копилку украинской сборной сразу 4 медали – по две серебряные и бронзовые.

Причем, все они на счету наших женщин.

К сожалению, главные финалы представительницы Украины проиграли.

В весовой категории до 50 кг Оксана Ливач в упорной борьбе уступила Миглене Селишки из Болгарии - 3:4.

Следующая весовая категория – до 55 кг, также была представлена украинкой в финале. Однако Соломия Винник не смогла оказать сопротивление россиянке Ольге Хорошавцевой, проиграв с "сухим" счетом - 0:10.

Зато, два следующих финала украинками были выиграны.

В "бронзовом" финале в категории до 59 кг Ангелина Лысак вчистую переиграла немку Лауру Мертенс - 6:0.

А в категории до 68 кг Алла Черкасова сломила сопротивление белоруски Ханны Садчанки - 4:2.

Напомним, Семен Новиков стал чемпионом Европы.