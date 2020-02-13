Итальянское общество по защите прав потребителей требует конфисковать новый болид Ferrari в Формуле-1

Самое известное в Италии общество по защите прав потребителей Codacons требует конфисковать новый болид Ferrari в Формуле-1.

Причиной конфликта стало наличие на машине логотипа компании Mission Winnow, которая, в свою очередь, является дочерним брендом давнего титульного спонсора "Скудерии" - табачного гиганта Philip Morris, сообщает Grandpx.News.

По закону Италии, любая реклама табачных изделий в стране строго запрещена.

Хотя компания Mission Winnow и не связана напрямую с табачной промышленностью, Codacons угрожает "Феррари" исками в суд и требует отобрать у Ferrari их новую машину Формулы-1.

Президент общества Карло Риенци уже успел прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Наши позиции подкреплены поддержкой министерства, которое согласно с нами, так что мы начнем судебное разбирательство в отношении Ferrari. Мы также попросил изъять новый болид Ferrari".