Самым высокооплачиваемым игроком Английской Премьер-Лиги является вратарь

Давид Де Хеа – первый в этой номинации.

Самым высокооплачиваемым футболистом Английской Премьер-Лиги, по данным Spotrac, является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.

Его недельный оклад составляет 375 тыс. фунтов или 19,5 млн в год.

Второе место делят полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне и его коллега по амплуа из "Арсенала" Месут Озил, получающие еженедельно по 300 тыс. или 19,2 млн в год.

В топ-5 также входят: полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (300 тыс./15,6 млн) и хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (290 тыс./15,08 млн).

В топ-10 также еще два игрока МЮ – это Антони Марсьяль (250 тыс./13 млн) и Маркус Рэшфорд (200 тыс./10,4 млн).

Сообщалось, что самым высокооплачиваемым футболистом "Вест Хэма" является полузащитник Андрей Ярмоленко - 115 тыс. фунтов в неделю или 5,98 млн в год.

Еще один представитель Украины в АПЛ – Александр Зинченко находится в самом низу зарплатной ведомости "Манчестер Сити" со смехотворными, как для АПЛ, 20-ю тыс. фунтов в неделю или 1,04 млн в год.