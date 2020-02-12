Накануне в Вила-Нова-ди-Фамаликан состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалли, в котором "Фамаликан" принимал "Бенфику".

Встреча завершилась вничью, что, с учетом первого поединка, выигранного столичным клубом 3:2, обеспечило "Бенфике" в 41-й раз в клубной истории сыграть в финале национального Кубка.

Соперник орлов" по финалу определится после ответного матча "Академику Визеу" и "Порту". В первом поединке команды разошлись миром - 1:1.

Напомним, что "Бенфика" - соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок противостояния команды проведут 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет через неделю в Лиссабоне.