21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
ГлавнаяСпорт

"Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы

Не самый лучший сценарий.

Фото: УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Донецкому "Шахтеру" в первой стадии плей-офф досталась в соперники "Бенфика"

Первый матч подопечные Луиша Каштру сыграют дома 20 февраля. Ответный поединок - 27 февраля в Лиссабоне.

Полный состав пар:

  • "Вулверхэмптон" – "Эспаньол"
  • "Спортинг" (Лиссабон) – "Истанбул Башакшехир"
  • "Хетафе" - "Аякс"
  •  "Байер" - "Порту"
  • "Копенгаген" - "Селтик"
  • АПОЭЛ - "Базель"
  • ЧФР "Клуж" - "Севилья"
  • "Олимпиакос" - "Арсенал"
  • АЗ - ЛАСК
  • "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Людогорец" - "Интер"
  • "Айнтрахт" - "Зальцбург"
  • "Вольфсбург" - "Мальме"
  • "Рома" - "Гент"
  • "Рейнджерс" - "Брага"
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также