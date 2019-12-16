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Ломаченко прокомментировал бой Лопес – Комми

Василий надеется встретится с американцем в апреле.

Ломаченко прокомментировал бой Лопес – Комми
Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Накануне ганец Ричард Комми не смог защитить титул IBF в легком весе, уступив его американцу гондурасского происхождения Теофимо Лопесу.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко прокомментировал поединок, в котором определился его потенциальный соперник по объединительному бою.

"Конечно, я хочу провести с ним объединение титулов. Сейчас он чемпион мира. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле.

А что касается его выступления, то мне сложно что-то говорить, потому как было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Но это бокс, поэтому мы его и любим.

Он всегда был сильным. Он умный боксер, но все зависит от соперника. В следующем году хочу объединить титулы, а потом встретиться с Джервонтой Дэвисом", - сказал Ломаченко, который присутствовал на поединке Лопес - Комми, в эксклюзивном интервью ESPN.

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