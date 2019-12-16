Лидер сборной Голландии – соперника Украины по Евро-2020 вероятно пропустит турнир из-за травмы

Лидер "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Ренна "(0:1).

Нидерландский футболист был заменен в перерыве.

Ему диагностировали подозрение на повреждение передней крестообразной связки левого колена. Отметим, что реабилитация от подобных повреждений обычно длится не менее полугода.

Подтвердил эту информацию и спортивный директор "Лиона" Жуниньо, который признался, что Депай действительно выбыл на длительный срок.

"Мы ожидаем, что травма Мемфиса окажется довольно серьезной. Вероятно, она не позволит ему провести остаток сезона. Он наш капитан, и мне грустно за него", – цитирует Жуниньо Goal.com.

Отметим, в текущем сезоне Мемфис провел за "ткачей" 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста.

Травма Депая может стать весомой потерей для соперника сборной Украины по финальной части Евро-2020. Ведь Депай был настоящим лидером атак Нидерландов в отборочном турнире, забив 6 голов и отдав 8 ассистов.