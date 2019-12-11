Двукратные чемпионы мира подтвердили товарищеский матч против команды Шевченко

Сборная Франции подтвердила проведение товарищеского матча против сборной Украины, о чем сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится 27 марта во Франции, точное место проведения не определено.

Ранее команда Андрея Шевченко узнала двух соперников по групповому раунду Евро-2020: украинцы встретятся с Нидерландами и Австрией. Третьего соперника по квартету Украина узнает в следующем году после матчей плей-офф Лиги Наций.

Отметим, что накануне наставник сборной Франции Дидье Дешам продлил контракта с Федерации футбола Франции на два с половиной года, до 31 декабря 2022 года.

Предыдущий контракт Дешама с Les Bleus был рассчитан до конца Евро-2020.

Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года.