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Двукратные чемпионы мира подтвердили товарищеский матч против команды Шевченко

Матч сборных Украины и Франции состоится 27 марта.

Двукратные чемпионы мира подтвердили товарищеский матч против команды Шевченко
Сборная Франции
Фото: EPA/UPG

Сборная Франции подтвердила проведение товарищеского матча против сборной Украины, о чем сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится 27 марта во Франции, точное место проведения не определено.

Ранее команда Андрея Шевченко узнала двух соперников по групповому раунду Евро-2020: украинцы встретятся с Нидерландами и Австрией. Третьего соперника по квартету Украина узнает в следующем году после матчей плей-офф Лиги Наций.

Отметим, что накануне наставник сборной Франции Дидье Дешам продлил контракта с Федерации футбола Франции на два с половиной года, до 31 декабря 2022 года. 

Предыдущий контракт Дешама с Les Bleus был рассчитан до конца Евро-2020. 

Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года.

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