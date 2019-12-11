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Сразу после выхода "Наполи" в плей-офф Лиги Чемпионов руководство уволило главного тренера

Вчера в Неаполе Карло Анчелотти "пропел свою лебединую песню".

Сразу после выхода "Наполи" в плей-офф Лиги Чемпионов руководство уволило главного тренера
Карло Анчелотти
Фото: EPA/UPG

В своем заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Наполи" на родном "Сан-Паоло", благодаря хет-трику Аркадиуша Милика и голу Дриса Мертенса (с пенальти) не оставил шансов "Генку" -4:0.

Эта победа позволила подопечным Карло Анчелотти занять, вслед за "Ливерпулем", второе место в группе Е.

Однако гарантировав неаполитанцам европейскую весну в главном клубном европейском турнире, Анчелотти не гарантировал себе место главного тренера.

Еще на послематчевой пресс-конференции Карло не подозревал о решении руководства клуба его уволить. 

"У меня 11-го декабря запланирована встреча с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Сам я не уйду никогда. Будем завтра все обсуждать", - признался Анчелотти в интервью Football Italia.

Но чуть позже на официальном twitter "Наполи" появилось информация, что президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис принял решение уволить Анчелотти.

Причиной стали неважные результаты Azzurri на внутренней арене – в Серии А "Наполи" занимает лишь 7-е место.

Добавим, что лондонский "Арсенал" уже начал переговоры с Анчелотти и может достичь соглашения с бывшим наставником "Неаполя" уже сегодня днем, информирует 

Football Italia.

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