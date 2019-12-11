Сразу после выхода "Наполи" в плей-офф Лиги Чемпионов руководство уволило главного тренера

В своем заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Наполи" на родном "Сан-Паоло", благодаря хет-трику Аркадиуша Милика и голу Дриса Мертенса (с пенальти) не оставил шансов "Генку" -4:0.
Эта победа позволила подопечным Карло Анчелотти занять, вслед за "Ливерпулем", второе место в группе Е.
Однако гарантировав неаполитанцам европейскую весну в главном клубном европейском турнире, Анчелотти не гарантировал себе место главного тренера.
Еще на послематчевой пресс-конференции Карло не подозревал о решении руководства клуба его уволить.
"У меня 11-го декабря запланирована встреча с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.
Сам я не уйду никогда. Будем завтра все обсуждать", - признался Анчелотти в интервью Football Italia.
Но чуть позже на официальном twitter "Наполи" появилось информация, что президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис принял решение уволить Анчелотти.
Grazie Mister!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 декабря 2019 г.
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ljmb1H3JIC
Добавим, что лондонский "Арсенал" уже начал переговоры с Анчелотти и может достичь соглашения с бывшим наставником "Неаполя" уже сегодня днем, информирует