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"Бавария" предложила 50 млн евро за хавбека "Шахтера", - СМИ

Тете может в январе перебраться в Мюнхен.

"Бавария" предложила 50 млн евро за хавбека "Шахтера", - СМИ
Тете
Фото: ФК "Шахтер"

"Бавария" проявляет серьезную заинтересованность в подписании вингера "Шахтера" Тете.

Мюнхенский клуб уже согласовал с "Шахтером" трансфер 19-летнего бразильца за 50 млн евро, сообщает бразильский портал GauchaZH, который ссылается на сведения, полученные от агента Тете Пабло Буэно.

Для завершения сделки не хватает формальностей, которые следует в ближайшее время утвердить клубам, а также чемпионы Германии пока не достигли договоренности с Тете по условиям личного контракта.

Отметим, что 15% на Тете принадлежат бразильскому "Гремио".

В 26 матчах в футболке "Шахтера" Тете забил 8 голов. 

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