"Бавария" предложила 50 млн евро за хавбека "Шахтера", - СМИ

"Бавария" проявляет серьезную заинтересованность в подписании вингера "Шахтера" Тете.
Мюнхенский клуб уже согласовал с "Шахтером" трансфер 19-летнего бразильца за 50 млн евро, сообщает бразильский портал GauchaZH, который ссылается на сведения, полученные от агента Тете Пабло Буэно.
Для завершения сделки не хватает формальностей, которые следует в ближайшее время утвердить клубам, а также чемпионы Германии пока не достигли договоренности с Тете по условиям личного контракта.
Отметим, что 15% на Тете принадлежат бразильскому "Гремио".
В 26 матчах в футболке "Шахтера" Тете забил 8 голов.