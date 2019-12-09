Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на 4 года от крупных соревнований "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

"То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", - цитирует Медведева ТАСС.

При этом глава кабмина считает, что профильные организации должны обжаловать решение WADA.

"Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - заявил премьер-министр.

В то же время председатель правительства признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом.

"Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать", - отметил Медведев.

Сегодня исполком WADA проголосовал за лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать CAS.