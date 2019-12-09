Россию на четыре года отстранили от чемпионатов мира и Олимпиад

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Напомним, ранее в Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением России от соревнований.

В конце ноября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в России была поддержка допинга на государственном уровне. После этого Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранить Россию от Олимпиады-2020.