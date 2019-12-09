​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
ГлавнаяМир

Столтенберг: ​Россия - не враг НАТО, но она применила военную силу против Украины

Генсек Альянса заявил, что не делит мир на врагов и друзей.

Столтенберг: ​Россия - не враг НАТО, но она применила военную силу против Украины
Фото: EPA/UPG

НАТО не считает врагом Российскую Федерацию, но видит, что она применила военную силу против Украины.

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что Россия - "это не то же самое, чем был Советский Союз".

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения... Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Напомним, в ноябре Столтенберг заявил, что НАТО больше не допустит повторения "крымского сценария". Он подчеркнул, что если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь Альянс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что не верит в положения ст. 5 Устава НАТО относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Он также заявил ,что "мозг НАТО мертв", а Европу он призвал "проснуться". Его заявление раскритиковали лидеры Германии, а также Польши и Хорватии.

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении ПДЧ, а весной 2018 года президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Новые власти заявили, что подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО не нужно, потому что остается в силе заявка от 2008 года.

3 декабря Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также