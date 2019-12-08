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Якутский шаман снова отправился в Москву "изгонять" Путина

"Воля бога будет исполнена".

Якутский шаман снова отправился в Москву "изгонять" Путина
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Шаман Александр Габышев из Якутска снова отправился в Москву, чтобы провести обряд "изгнания" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Габышев идет в Москву в сопровождении двух спутников, которых зовут Алексей и Кирилл.

Об этом сайту Сибирь.Реалии рассказали сподвижники шамана.

Габышев отправился в Москву 7 декабря. Участники похода взяли с собой четырех лаек.

По словам Евгения Ростокина по прозвищу "Ворон", Габышев отправился в Москву после "общения с духами". "Воля бога будет исполнена", – передал слова шамана Ростокин.

Также "Ворон" отметил, что подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после - в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.

21 сентября Габышева отпустили под подписку о невыезде, а 22 сентября в РФ задержали его четверых сторонников.

Экспертиза признала признала Габышева невменяемым.

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