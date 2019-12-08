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Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели

В здании размещалось производство сумок и рюкзаков.

Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели
Пожар на фабрике в Нью-Дели
Фото: EPA/UPG

По меньше 43 человека стали жертвами пожара на фабрике в Нью-Дели, передает The Times of India.

"Спасти удалось около 50 человек, при этом в здании все еще могут оставаться люди. Большинство погибших и пострадавших - работники фабрики. Они спали, когда здание загорелось", - говорится в сообщении.

По данным властей, в здании размещалось производство сумок, рюкзаков и других предметов, также помещение использовалось для хранения бутылок и других пластиковых материалов.

К настоящему моменту пожар удалось потушить.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в твиттере отреагировал на пожар, который он охарактеризовал как "чрезвычайно ужасный".

"Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии", - написал премьер.

Соболезнования семьям погибших выразил в твиттере также президент Индии Рам Натх Ковинд.

Напомним, 4 декабря в Одессе в помещении колледжа произошел пожар, жертвами которого стали 10 человек. Среди них спасатель, который упал с высоты во время тушения огня.

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