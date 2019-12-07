Трамп попросил Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года.

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты.

"Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Это вообще возможно? У Китая куча денег, а если нет, он их производит. Прекратите!", - написал Трамп в твиттере.

Глава Всемирного банка является традиционно представителем США, которые имеют 16% капитала этой организации.

Напомним, после того, как в ноябре делегации стран обсудили первую часть торговой сделки, сообщалось, что стороны приближаются к прекращению 16-месячной торговой войны.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года, она началась после того как Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров – Пекин ответил зеркально. За пять месяцев 2019 года объем торговли между странами сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Последний раз США повысили пошлины в сентябре – с 10 до 15%, тогда это затронуло товары на $300 млрд.