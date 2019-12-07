Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
Конфликт Лероса и Бужанского оказался связан с появлением Верещук в эфирах NewsOne
Конфликт Лероса и Бужанского оказался связан с появлением Верещук в эфирах NewsOne
В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)
В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
ГлавнаяМир

Байден заявил о желании Путина развалить НАТО

"Я знаю Путина, я лично общался с Путиным. Я смотрел ему в глаза".

Байден заявил о желании Путина развалить НАТО
Фото: EPA/UPG

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство США с ЕС.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNBC.

"Я знаю Путина, я лично общался с Путиным. Я смотрел ему в глаза. У этого человека, было одно большое желание - покончить с НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса", - сказал он.

По словам Байдена, у Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

"Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем… Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего", - сказал Байден.

Джо Байден рассматривается как наиболее вероятный соперник Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также