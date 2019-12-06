Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 14 лет во главе правительства посетила бывший лагерь нацистов Аушвиц. Она прибыла по приглашению фонда Аушвиц-Биркенау.

Вместе с ней бывший лагерь смерти посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщили в Twitter Auschwitz Memorial.

"Евреям, депортированным немецкими нацистами для истребления, было обещано переселение и новая жизнь. Они запаковали чемоданы со всеми важными предметами. Надежда была использована в Освенциме как оружие", - говорится на странице мемориала.

Канцлер Германии и премьер Польши прошли через ворота с надписью ""Arbeit macht frei" - "работа делает свободным".

Фото: twitter.com/PremierRP Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Ангела Меркель в музее Аушвиц, 06 декабря 2019

"Узникам Аушвиц часто говорили, что единственный выход из лагеря - через дымоход крематория", - рассказали работники мемориала.

Фото: twitter.com/PremierRP Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Ангела Меркель в музее Аушвиц, 06 декабря 2019

Ангела Меркель стала третьим канцлером Германии, которая с официальным визитом посетила Освенцим.

Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

"Arbeit macht frei" - work makes one free, was a cynical welcome at the Auschwitz I camp. SS guards often told prisoners of #Auschwitz that the only way out from the camp was through the chimney of the crematorium. pic.twitter.com/lIF6GmlJHP — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 6, 2019

Музей на территории места убийства более миллиона людей был создан в 1947 году. Название Аушвиц польский город Осенцим получил в 1939 году, после того, как его захватили нацистские войска. Комплекс состоит из трех основных лагерей - Аушвиц I, II и III.

Напомним, в 2017 году Польша разместила в открытом доступе фамилии 8,5 тыс. эсэсовцев, охранявших нацистский лагерь смерти Освенцим.