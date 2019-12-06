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Меркель впервые на посту канцлера посетила Аушвиц

Ее сопровождает премьер-министр Польши. 

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 14 лет во главе правительства посетила бывший лагерь нацистов Аушвиц. Она прибыла по приглашению фонда Аушвиц-Биркенау.

Вместе с ней бывший лагерь смерти посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщили в Twitter Auschwitz Memorial.

"Евреям, депортированным немецкими нацистами для истребления, было обещано переселение и новая жизнь. Они запаковали чемоданы со всеми важными предметами. Надежда была использована в Освенциме как оружие", - говорится на странице мемориала.

Канцлер Германии и премьер Польши прошли через ворота с надписью ""Arbeit macht frei" - "работа делает свободным".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Ангела Меркель в музее Аушвиц, 06 декабря 2019
Фото: twitter.com/PremierRP
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Ангела Меркель в музее Аушвиц, 06 декабря 2019

"Узникам Аушвиц часто говорили, что единственный выход из лагеря - через дымоход крематория", - рассказали работники мемориала.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Ангела Меркель в музее Аушвиц, 06 декабря 2019
Фото: twitter.com/PremierRP
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Ангела Меркель в музее Аушвиц, 06 декабря 2019

Ангела Меркель стала третьим канцлером Германии, которая с официальным визитом посетила Освенцим.

Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

Музей на территории места убийства более миллиона людей был создан в 1947 году. Название Аушвиц польский город Осенцим получил в 1939 году, после того, как его захватили нацистские войска. Комплекс состоит из трех основных лагерей - Аушвиц I, II и III. 

Напомним, в 2017 году Польша разместила в открытом доступе фамилии 8,5 тыс. эсэсовцев,  охранявших нацистский лагерь смерти Освенцим. 

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