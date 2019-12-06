Экс-госсекретарь США Керри поддержал кандидатуру Байдена на выборах президента

Бывший госсекретарь США Джон Керри, баллотировавшийся в президенты в 2004 году, решил поддержать кандидатуру Джо Байдена, подкрепив аргумент о том, что богатый опыт этого политика в международных делах должен стать решающим фактором для избирателей в 2020 году.

"Я никогда не видел, чтобы мир сильнее нуждался в человеке, который с первого дня сможет приступить к крайне сложному делу - восстановлению мира, вдребезги расколотого Дональдом Трампом", – цитирут заявление Керри Голос Америки.

Тем временем предвыборный штаб Байдена продолжает обращать внимание на непоследовательное поведение президента Трампа в качестве главнокомандующего и главы государства. В среду штаб Байдена запустил в Интернете рекламу, использовав видеоролик, в котором другие мировые лидеры высмеивают Трампа во время приема в Букингемском дворце.

"Следующему президенту достанется мир в состоянии полного беспорядка", - сказал в четверг Байден, напомнив, что он обладает многолетним внешнеполитическим опытом благодаря шести срокам в Сенате и двум - на посту вице-президента.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Джозеф Байден является основным конкурентом действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля стал поводом для начала расследования по импичмента Трампа. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.